Суд обязал Саматбека Ибраева погасить кредит в «Керемет Банке»

Бишкекский городской суд обязал депутата Саматбека Ибраева погасить кредит, который он ранее получил в «Керемет Банке». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Первое решение по делу было вынесено еще в ноябре прошлого года. Тогда Октябрьский районный суд постановил взыскать с Саматбека Ибраева более 2 миллионов сомов. Депутат не согласился с решением и подал апелляцию. Но суд второй инстанции оставил решение первой в силе.

В самом «Керемет Банке» ход судебного разбирательства не комментируют. Не разглашается и сумма кредита, который получил Саматбек Ибраев. Депутат в беседе с журналистами называет дело хозяйственным вопросом, но сумму займа тоже не называет. Он рассказал, что вопросом занимаются адвокаты. Депутат с вынесенным решением не согласен и собирается обращаться в вышестоящую инстанцию.