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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Кыргызстане неблагоприятная ситуация для проведения выборов — эксперты

Эксперт Таайлайбек Джумадылов считает, что сейчас в Кыргызстане неблагоприятная ситуация для проведения парламентских выборов. Об этом он заявил сегодня на круглом столе.

По его словам, внешние игроки непременно будут вмешиваться в избирательный процесс, поскольку Кыргызстан — слабое и маленькое государство, бедное и экономически несостоятельное.

Он считает, что при учете напряженной ситуации в Афганистане, связанной с приходом к власти талибов, отсутствия явной поддержки партнеров по СНГ, ШОС и ОДКБ текущая ситуация свидетельствует о том, что сейчас не время проводить выборы, которые сами по себе являются источником конфликта.

«Правда, дата уже назначена, процесс запущен. Но я сомневаюсь, что народ сможет действительно выбрать. У нас в Кыргызстане рулят не те, кто выбирает, а те, кто определяет исход голосования, кто у руля. Вмешательство власти, подкуп могут привести к непредсказуемым последствиям. Четвертый переворот похоронит Кыргызстан», — сказал Таалайбек Джумадылов.

Присутствующая на круглом столе депутат парламента Евгения Строкова заявила, что не завидует будущим членам седьмого созыва. Поскольку депутаты превратились в нотариусов и их полномочия урезаны. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208960/
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