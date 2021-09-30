Выборы-2021. Где нельзя агитировать и как, рассказали в ЦИК

В ЦИК рассказали кандидатам-одномандатникам и партиям, где нельзя агитировать и как.

Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров. — Прим.24.kg) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

Не допускается отображение и иное использование в агитационных брошюрах, баннерах, роликах и фото информации, содержащей прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Запрещается проведения концертов и театрализованных представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий.

Запрещается привлечение работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления. Они не могут собирать подписи.

Кроме того, работникам территориального общественного самоуправления запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

При этом запрет на их родственников не распространяется.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.