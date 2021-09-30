19:00
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Где нельзя агитировать и как, рассказали в ЦИК

В ЦИК рассказали кандидатам-одномандатникам и партиям, где нельзя агитировать и как.

Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров. — Прим.24.kg) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

Не допускается отображение и иное использование в агитационных брошюрах, баннерах, роликах и фото информации, содержащей прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Запрещается проведения концертов и театрализованных представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий.

Запрещается привлечение работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления. Они не могут собирать подписи.

Кроме того, работникам территориального общественного самоуправления запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

При этом запрет на их родственников не распространяется.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208892/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что такое подкуп
Выборы-2021. Бывший госсоветник Курманбека Бакиева баллотируется в депутаты
Выборы-2021. Еще два действующих депутата намерены баллотироваться в парламент
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что не имеет права делать наблюдатель
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Выборы-2021. Избирательный участок впервые открылся в Венгрии
Выборы-2021. Подкупа не было: ГКНБ проверил информацию о нарушении партий
Выборы-2021. Среди кандидатов-самовыдвиженцев появилась первая женщина
Выборы-2021. Тазабек Икрамов будет баллотироваться по одномандатному округу
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Бизнес
&laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;: быстрые переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан «О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан
IT-парки четырех стран подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
30 сентября, четверг
19:00
Как защитить себя от прослушки и слежки. Топ-10 советов от специалистов Как защитить себя от прослушки и слежки. Топ-10 советов...
18:45
Выборы-2021. Где нельзя агитировать и как, рассказали в ЦИК
18:40
Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
18:30
1 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
По факту инцидента водителя маршрутки и женщины с ребенком возбуждено дело