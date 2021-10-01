Выборы-2021. Командиры ответственны за то, чтобы солдаты проголосовали

В ЦИК рассказали, кто отвечает за обеспечение избирательного права военнослужащих и до какого срока они должны быть внесены в список.

Уточняется, что за обеспечение избирательных прав военнослужащих, в том числе документами, удостоверяющими личность, а также их допуска к голосованию и проверке в списках избирателей несут ответственность командиры воинских частей.

Если у солдата нет паспорта, командир должен обратиться в Министерство цифрового развития.

При уточнении персональных данных (неправильно написанные адрес, фамилия, имя, отчество. — Прим. 24.kg) командир воинской части содействует заполнению заявления по форме № 1 и вместе с копией паспорта не позднее 12 ноября включительно передает их в участковую избирательную комиссию. В случае отсутствия у военнослужащих биометрической регистрации командиры частей организуют сбор биометрии на территории воинской части не позднее 12 ноября.

Сведения о военнослужащих для включения в список избирателей, заверенные командиром части и печатью, передаются не позднее 15 ноября включительно в УИК.

До 25 ноября командиры воинских частей и погранзастав передают в УИК список военнослужащих, несущих в день голосования службу, и членов их семей, проживающих в том числе и на территории подразделений охраны государственной границы, чтобы они могли проголосовать вне помещений.

В случае выдвижения военнослужащего в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша он приостанавливает исполнение служебных полномочий.

Командиры воинских частей, в которых служит кандидат, в течение трех календарных дней с момента обращения претендента с рапортом обязаны приостановить исполнение его должностных полномочий с сохранением среднего размера оплаты труда.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.