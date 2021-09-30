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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать

ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с региональным директором платформы TikTok по взаимодействию с госорганами СНГ Александром Страхом.

Он отметил, что глобальная ежемесячная аудитория достигла миллиарда пользователей. Приложение является платформой для размещения преимущественно развлекательного и познавательного контента, платная политическая реклама строго запрещена.

Tik Tok разработал глобальный стандарт сотрудничества в период выборов, успешно опробованный в США, Германии, Бразилии, Казахстане, России и других странах. Не допускается размещение контента, имеющего признаки разжигания социальной розни, призывающего к насилию или контента, который может негативно повлиять на психику пользователей от 13 лет и выше; представляет рекомендации, которые направляют на соответствующий достоверный источник информации или страницу органа, организующего выборы.

Глава ЦИК проинформировала собеседника об особенностях назначенных на 28 ноября выборов в парламент и отметила, что ожидается участие тысяч кандидатов, которые будут активно конкурировать между собой в информационном пространстве, в том числе социальных сетях.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208852/
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