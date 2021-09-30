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Власть

В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты

Сегодня депутаты обсуждают изменения в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Инициатор документа депутат Аалы Карашев объяснил, что поправки разработаны для оптимизации и упрощения механизма назначения первой страховой части пенсии в сфере государственного социального страхования, повышения эффективности администрирования пенсионной системы.

«Законопроект упростит систему назначения пенсий людям, вышедшим на нее до 1996 года, а также значительно улучшит оказываемые услуги населению при назначении пенсий», — сказал он.

Депутат Дастан Бекешев спросил, у скольких людей после цифровизации снизился размер пенсий.

Председатель Соцфонда Жаныбек Орозалиев подтвердил, что после цифровизации и автоматического подсчета размер пенсий у некоторых граждан действительно изменился. По его словам, всего в стране насчитывается 710 тысяч пенсионеров.

«После цифровизации у 80 процентов пенсионеров размер выплат повысился, а у 20 процентов снизился. Разница в пенсионных выплатах есть у около 100 тысяч человек», — сказал Жаныбек Орозалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208833/
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