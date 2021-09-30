В регионах Кыргызстана не хватает квалифицированной юридической помощи

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на II Съезде адвокатов. Об этом сообщает его пресс-служба.

«В соответствии с нормой статьи 61 Конституции у нас каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства», — напомнил глава КР.

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По его словам, на 2021 год уточненная смета на оплату труда адвокатов утверждена в размере 74 миллионов 212 тысяч сомов. Этот бюджет в 2018-м составлял всего 18 миллионов 552 тысячи 400 сомов.

Садыр Жапаров сообщил, что только 10 процентов адвокатов, получивших лицензию, работают в системе гарантированной государством юридической помощи малоимущим и уязвимым слоям граждан. Из-за этого большинство населения отдаленных регионов страны остаются без квалифицированной юридической помощи со стороны государства.

Для улучшения ситуации в этом направлении президент предложил увеличить размер вознаграждения таким адвокатам как минимум в два раза.