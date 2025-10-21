В Ошской области задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве

Сотрудники ГКНБ задержали адвоката Ошской областной адвокатуры, которого подозревают в вымогательстве денег у отца подсудимого. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

По данным следствия, адвокат с инициалами Ж.К.Т., работающий в Ноокатском районном суде, обманул отца подсудимого. Он заявил, что якобы может повлиять на судей и добиться нужного решения, если получит 110 тысяч сомов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело 15 октября по статье «Мошенничество» УК КР.

На следующий день адвоката задержали при получении денег и поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

В ГКНБ напоминают, что подобные случаи наносят ущерб не только репутации правовой системы, но и подрывают доверие граждан к институтам правосудия.