В Кыргызстане введут адвокатскую монополию на юридическое представительство

Министр юстиции Аяз Баетов сделал обращение в связи со 100-летием Адвокатуры Кыргызской Республики. Видео опубликовано на его странице в соцсетях.

Он поздравил адвокатов с юбилеем, напомнив, что 1 марта 1925 года постановлением № 45 Президиума революционного комитета Кара-Киргизской автономной области РСФСР создана первая коллегия защитников в составе трех человек.

Аяз Баетов рассказал о реформах и намеченных планах в сфере адвокатской деятельности. Он отметил, что с приходом его на должность в результате слаженной работы профессиональное сообщество адвокатов стабилизировали. Исключена проблема «мертвых душ», когда лица имели лицензии, но работали вне правового поля. Заработала комиссия по этике, которая многие годы была парализована.

Аяз Баетов подчеркнул, что в 2024 году Минюст передал Адвокатуре администрирование экзаменов для адвокатских лицензий. Раньше, по его словам, это было немыслимо.

«Теперь мы хотим, чтобы в гражданских делах участвовали только адвокаты. Бесконтрольная деятельность юридических представителей в Кыргызстане создала хаос и снизила качество представительства по гражданским делам, нанесла ущерб качеству правосудия и интересам наших граждан. Поэтому Минюст уже разработал законопроект и вынес его на общественное обсуждение. Создадим спецреестр юридических представителей, который будет вести Адвокатура. И только адвокаты и лица, входящие в этот реестр, будут представлять гражданские дела в судах. Надеемся, что закон будет принят в этом году», — сказал глава Минюста.

Аяз Баетов также рассказал о том, что в 2027 году будет введена адвокатская монополия на любое юридическое представительство.

«И уголовные дела, и гражданские дела должны вести только адвокаты, как в других странах. Мы к этому придем в 2027 году. С 2025 по 2026 год мы систематизируем, повысим эффективность юридического представительства через реестр. Мы готовы отозвать представителей Минюста из комиссии по этике», — признался глава ведомства.

Министр отметил, что для этого сообщество и орган управления адвокатуры должны работать эффективно, слаженно и без скандалов.

«Профессия должна самоочищаться, не допускать случайных людей, которые наносят вред репутации адвокатов. В этой связи мы также будем ужесточать требования для новых членов адвокатуры», — подчеркнул Аяз Баетов.

Напомним, 28 февраля 2022 года вышло постановление кабмина об установлении 1 марта ежегодно отмечаемым профессиональным праздником — Днем адвоката (защитника) Кыргызской Республики.