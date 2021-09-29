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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Выйдем один на один? Самат Ибраев грозит коллеге Мирлану Жеенчороеву судом

Депутат Самат Ибраев грозиться подать в суд на коллегу Мирлана Жеенчороева. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента во время рассмотрения добровольной отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.

Он предложил создать депутатскую комиссию и провести аудит семилетней работы Нацбанка.

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«В мой адрес высказали много плохих слов. Мирлан Жеенчороев, давайте не будем говорить друг другу такие слова. Я должен теперь на вас подать в суд или выйти один на один», — сказал Самат Ибраев.

Мирлан Жеенчороев отметил, что ни называл ничьих имен. Самат Ибраев сам взял все прозвучавшие обвинения на себя.

«Вы сами знаете, чем занимаетесь. Если вы мужчина, то должны теперь подтвердить свои слова. А если будет другой расклад, то, думаю, юриспруденция окажется на нашей стороне. Мы сможем доказать свою позицию», — парировал Мирлан Жеенчороев.

Оба депутата после словесной перепалки остались на своих рабочих местах.

Отметим, ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что атаку на главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова устроили мошенники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208680/
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