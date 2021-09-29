Ситуация с «Кумтором». У депутатов парламента есть вопросы к Тенгизу Болтуруку

Депутат Айбек Осмонов предложил парламенту рассмотреть ситуацию вокруг золотодобывающего проекта «Кумтор». Об этом он заявил сегодня на заседании.

По его словам, вокруг «Кумтора» очень много вопросов. «Надо на них получить ответы. Давайте пригласим временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука», — сказал он.

Напомним, 27 сентября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и Тенгиз Болтурук вылетели в Швейцарию. По некоторым данным, они начали переговоры с представителями канадской компании Centerra Gold.

Ситуация на стратегически важном объекте действительно волнует всех. Однако чиновники и команда внешнего управляющего игнорируют все запросы как самих депутатов, так и журналистов.