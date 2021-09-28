11:48
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Среди кандидатов-самовыдвиженцев появилась первая женщина

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 40 кандидатов-самовыдвиженцев о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что среди подавших появилась первая женщина — Юлия Лилиенталь. Она будет баллотироваться по Сузакскому округу № 13. Кроме нее, заявки направили Мусагул уулу Амантур, он идет по Кочкорскому округу № 32, нардеп Тазабек Икрамов по Сузакскому округу № 13, Азамат Абдрахманов и Байжигит Мурзакматов по Кок-Жарскому округу № 4.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Пока поступили уведомления от 40 человек.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208533/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Тазабек Икрамов будет баллотироваться по одномандатному округу
Выборы-2021. В ЦИК поступила первая жалоба о подкупе
Выборы-2021 будут мониторить наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ
Выборы-2021. К коалиции «Ата Мекен» и «Реформа» присоединилась партия «Туран»
Партии, оскандалившиеся на местных выборах в апреле, могут баллотироваться в ЖК
Выборы-2021. Кто может стать членом участковой избирательной комиссии
Выборы-2021. В ЦИК поступило еще семь уведомлений от кандидатов-одномандатников
Началось. В ЦИК поступил первый отказ от участия в гонке партии
Партия коммунистов и «Бутун Кыргызстан» хотят вместе пойти на выборы
Выборы-2021. За рубежом начали работать мобильные группы
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Похищение школьников в&nbsp;Лейлеке. Их&nbsp;задержали правоохранительные органы&nbsp;РТ Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Темира Сариева и&nbsp;Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Темира Сариева и Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
28 сентября, вторник
11:44
Тариф на проезд. Какие пробелы в положении БГК могут привести к конфликту Тариф на проезд. Какие пробелы в положении БГК могут пр...
11:40
Выборы-2021. Среди кандидатов-самовыдвиженцев появилась первая женщина
11:40
Закон о фейках будет работать против СМИ, а не против дезинформаторов — эксперт
11:32
Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию
11:30
Вице-президентство в IIHF — огромное достижение для Кыргызстана