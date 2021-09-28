Выборы-2021. Среди кандидатов-самовыдвиженцев появилась первая женщина

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 40 кандидатов-самовыдвиженцев о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что среди подавших появилась первая женщина — Юлия Лилиенталь. Она будет баллотироваться по Сузакскому округу № 13. Кроме нее, заявки направили Мусагул уулу Амантур, он идет по Кочкорскому округу № 32, нардеп Тазабек Икрамов по Сузакскому округу № 13, Азамат Абдрахманов и Байжигит Мурзакматов по Кок-Жарскому округу № 4.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Пока поступили уведомления от 40 человек.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.