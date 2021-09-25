Ремонт на Токтогульской и каскаде Камбаратинских ГЭС подходит к завершению

Улукбек Марипов рассказал о ремонтных и строительных работах на Токтогульской и каскаде Камбаратинских ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что при посещении Токтогульской ГЭС он ознакомился с ходом проведения ремонта, в том числе по замене оборудования четвертого гидроагрегата, а также провел совещание с руководителями профильных государственных органов.
«Отставаний от графика по монтажным работам на Токтогульской ГЭС не должно быть. Необходимо строго придерживаться установленных сроков и приложить все усилия для скорейшего запуска четвертого гидроагрегата», — сказал Марипов.