Ремонт на Токтогульской и каскаде Камбаратинских ГЭС подходит к завершению

Улукбек Марипов рассказал о ремонтных и строительных работах на Токтогульской и каскаде Камбаратинских ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что при посещении Токтогульской ГЭС он ознакомился с ходом проведения ремонта, в том числе по замене оборудования четвертого гидроагрегата, а также провел совещание с руководителями профильных государственных органов.

Руководство Минэнерго сообщило о готовности энергетических объектов к нагрузкам предстоящего осенне-зимнего периода. Вопрос по поставке топлива и угля на ТЭЦ Бишкека и Оша находится на особом контроле.

«Отставаний от графика по монтажным работам на Токтогульской ГЭС не должно быть. Необходимо строго придерживаться установленных сроков и приложить все усилия для скорейшего запуска четвертого гидроагрегата», — сказал Марипов.

Кроме того, глава кабмина подчеркнул необходимость своевременной доставки угля для топливных баз и пунктов реализации в регионах, а также проработки вопросов дополнительного импорта электрической энергии из соседних стран.