Выборы-2021. За рубежом начали работать мобильные группы

Начали работу мобильные группы для информирования кыргызстанцев за рубежом. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что члены Центризбиркома уже встретились с представителями общественных объединений соотечественников в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мобильные группы были сформированы ЦИК при поддержке ПРООН и правительства Германии. Их представители проводят информационно-разъяснительную работу по организации предстоящих парламентских выборов. Рассказывают, что нужно знать кыргызстанцам, чтобы попасть в список избирателей, о количестве избирательных участков, образованных за рубежом, постановке граждан на консульский учет, биометрической регистрации.

С 21 сентября группы начали работу в России. С 28 сентября по 15 октября запланированы встречи в Тюмени, Томске, Хабаровске, Казани, Самаре и Краснодаре. С 23 по 28 сентября встречи проходят в Италии — Риме и Кальяри, с 1 по 10 октября пройдут в Турции — Стамбуле и Анталье.

В ближайшее время будут также проведены аналогичные встречи в США — Нью-Йорке и Чикаго.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.