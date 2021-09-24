Выборы-2021. Партии, набравшие не менее 1 процента голосов, получат назад залог

Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, из средств своих избирательных фондов вносят на счет ЦИК избирательный залог в сумме 1 миллион сомов.

Залог возвращается:

получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;

отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог не возвращается и подлежит зачету в бюджет:

в случае отмены регистрации кандидата, списка кандидатов политической партии до дня голосования в результате нарушения законодательства;

в случае, если избрание политической партии было признано недействительным.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.