Выборы-2021. Кандидату, получившему не менее 5 процентов, залог вернут

В ЦИК рассказали, в каких случаях будет возвращен залог кандидату-одномандатнику.

Уточняется, что претендент на мандат из личных средств вносит на специальный счет ЦИК избирательный залог в сумме 100 тысяч сомов.

Залог возвращается:

получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в ЦИК отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;

отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня;

если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в ЦИК отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах.

Залог не возвращается и подлежит зачету в бюджет:

в случае отмены регистрации кандидата до дня голосования в результате нарушения законодательства;

если избрание кандидата было признано недействительным.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.