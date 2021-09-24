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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Первый пошел: Акылбек Сариев получил удостоверение кандидата

ЦИК зарегистрировала Акылбека Сариева кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Нарынскому избирательному округу № 33. Ему выдано удостоверение установленного образца.

Отметим, это первый претендент на депутатский мандат, сдавший все документы, залог и прошедший регистрацию. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208249/
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