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Власть

Главы Верховных судов стран ШОС обсудят роль СМИ на отправление правосудия

Сегодня начинает свою работу ХVI совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

По ее данным, мероприятие проходит в формате видеоконференции под председательством Кыргызской Республики. Стороны обсудят следующие вопросы:

  • практика исполнения решений третейских и арбитражных судов;
  • гуманизация уголовного законодательства государств-членов ШОС. Положительные и отрицательные стороны;
  • цифровизация судов и применение IT-технологий в процессе отправления правосудия;
  • опыт государств-членов ШОС в области развития ювенальной юстиции. Практика создания судов по рассмотрению споров с участием несовершеннолетних детей;
  • средства массовой информации и судебная система. Влияние средств массовой информации на отправление правосудия;
  • судебная практика по делам о коррупционных и иных преступлениях против интересов государственной и муниципальной службы.

По итогам будет принято совместное заявление председателей Верховных судов государств-членов ШОС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208181/
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