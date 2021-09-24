Главы Верховных судов стран ШОС обсудят роль СМИ на отправление правосудия

Сегодня начинает свою работу ХVI совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.
По ее данным, мероприятие проходит в формате видеоконференции под председательством Кыргызской Республики. Стороны обсудят следующие вопросы:
- практика исполнения решений третейских и арбитражных судов;
- гуманизация уголовного законодательства государств-членов ШОС. Положительные и отрицательные стороны;
- цифровизация судов и применение IT-технологий в процессе отправления правосудия;
- опыт государств-членов ШОС в области развития ювенальной юстиции. Практика создания судов по рассмотрению споров с участием несовершеннолетних детей;
- средства массовой информации и судебная система. Влияние средств массовой информации на отправление правосудия;
- судебная практика по делам о коррупционных и иных преступлениях против интересов государственной и муниципальной службы.
По итогам будет принято совместное заявление председателей Верховных судов государств-членов ШОС.