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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Парламент продлил срок работы государственной комиссии по «Кумтору»

Парламент продлил срок работы государственной комиссии по «Кумтору». Она продолжится до окончания срока полномочий Жогорку Кенеша шестого созыва.

Решение принято сегодня на заседании.

В феврале Жогорку Кенеш создал государственную комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Она оценила экологический ущерб и налоговые невыплаты компании на $4 миллиарда 220 миллионов. За весь период эксплуатации рудника с 1996 года на «Кумторе» из-за технических ошибок погибли 19 человек, 47 стали инвалидами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208021/
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