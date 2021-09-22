Парламент продлил срок работы государственной комиссии по «Кумтору». Она продолжится до окончания срока полномочий Жогорку Кенеша шестого созыва.

Решение принято сегодня на заседании.

В феврале Жогорку Кенеш создал государственную комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Она оценила экологический ущерб и налоговые невыплаты компании на $4 миллиарда 220 миллионов. За весь период эксплуатации рудника с 1996 года на «Кумторе» из-за технических ошибок погибли 19 человек, 47 стали инвалидами.