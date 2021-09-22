Правозащитники обеспокоены водворением Курсана Асанова в СИЗО-50

Национальный центр по предупреждению пыток обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву в связи с судебным решением о переводе экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова в СИЗО-50. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Правозащитники обеспокоены, что осужденные из числа бывших госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, в той или иной степени владеющие информацией для служебного пользования или секретными сведениями, содержатся вместе с другими отбывающими наказание.

Бывший замглавы МВД Курсан Асанов по постановлению суда переведен в учреждение № 50. Там содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы, рецидивисты и члены ОПГ. Это следственный изолятор особого режима.

«Наццентр по предупреждению пыток выражает обеспокоенность в связи с содержанием Курсана Асанова в этом учреждении, которое может быть для него небезопасным. Важно не допустить возможного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с ним», — говорится в сообщении.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.