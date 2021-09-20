Выборы-2021. Только 1,5 процента мигрантов из Кыргызстана голосуют в России

В прошлых выборах приняли участие только около 10 тысяч кыргызстанских мигрантов в России. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По его словам, 70 тысяч 756 граждан Кыргызстана зарегистрированы в консульских службах в РФ.

«В России находятся около 700 тысяч наших граждан. На прошлых выборах проголосовали около 10 тысяч», — отметил Нуран Ниязалиев.

Депутаты парламента призвали МИД увеличить количество избирательных участков в России и Казахстане, создать условия, чтобы большинство мигрантов смогли сделать выбор 28 ноября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.