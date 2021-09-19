10:31
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Зачем вы это делаете? Дочь Курсана Асанова написала пост в защиту отца

Дочь арестованного по обвинению в попытке насильственного захвата власти экс-замглавы МВД Курсана Асанова Диана написала трогательный пост в своем Instagram.

«Мне сложно адекватно воспринимать нынешние обстоятельства с папой. Молчать не хочу. Не буду. Тяжело молчать два года, когда твоего близкого человека морально пытаются сломить, используя всевозможные методы. Он сильный духом. Очень. На протяжении всей своей жизни все, чего он хотел, — это мира в этой стране, мира. Он всегда думает о спокойствии простого кыргызского народа», — отметила она.

Диана Асанова недоумевает: неужели действия ее отца не доказывают, что он человек закона? Она напомнила, что во время ошских событий в 2010 году он, будучи комендантом города, говорил, что ни одного выстрела не будет ни со стороны кыргызов, ни со стороны узбеков, что нам нужны мир и стабильность.

«Когда были беспорядки в городе, он разве выбирал себе кресло в «Белом доме»? Он был на страже порядка как всегда. Будучи и. о. министра ВД, в интервью сказал, что ему не важно это кресло, если ему скажут уйти, он уйдет. Он пришел, чтобы установить порядок, исключительно для этого», — напомнила дочь генерала.

«Сейчас суд определил папу в СИЗО-50, куда отправляют особо опасных преступников, рецидивистов, террористов и так далее. Письмо, в котором фигурировало его имя, как оказалось, было фальшивкой. Это очевидная подстава. Зачем вы (кто бы это ни был) это делаете? Неужели в нашей стране преступник тот, кто верит и следует закону?» — написала она.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Курсана Асанова водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева — в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207607/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку
Правозащитники требуют пересмотреть меру пресечения Курсану Асанову
Дело о захвате власти. Алмаза Сарыбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека
Дело о захвате власти. Курсана Асанова водворили в СИЗО для рецидивистов
Захват власти. Жылдызкан Джолдошеву вызвали на допрос, она отказалась идти
Милиционеры вели себя как бандиты. Айылчы Сарыбаев рассказал о задержании сына
Дело о захвате власти. Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева привезли в суд
Адвокат Курсана Асанова прокомментировала дело о захвате власти
Ой, успокойтесь! Балбак Тулобаев высказался о деле о захвате власти
Обвинение в захвате власти. Задержан Алмаз Сарыбаев
Популярные новости
В&nbsp;России инициативу Садыра Жапарова на&nbsp;саммите ОДКБ назвали абсурдной В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
19 сентября, воскресенье
10:20
В КР выявили 69 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 177 722 В КР выявили 69 случаев внебольничной пневмонии и COVID...
10:10
Зачем вы это делаете? Дочь Курсана Асанова написала пост в защиту отца
09:45
В Бишкеке выступила группа из Узбекистана
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 19 сентября 2009 года
09:00
Неделя-24. В Кыргызстане вновь аресты — по делам о захвате власти и «Кумтора»
18 сентября, суббота
21:31
Компания Oppo запатентовала первый смартфон с боковой камерой
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 сентября: без осадков
19:48
Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
19:29
На улице Жумабека в Бишкеке два года не могут заасфальтировать тротуар