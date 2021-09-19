Зачем вы это делаете? Дочь Курсана Асанова написала пост в защиту отца

Дочь арестованного по обвинению в попытке насильственного захвата власти экс-замглавы МВД Курсана Асанова Диана написала трогательный пост в своем Instagram.

«Мне сложно адекватно воспринимать нынешние обстоятельства с папой. Молчать не хочу. Не буду. Тяжело молчать два года, когда твоего близкого человека морально пытаются сломить, используя всевозможные методы. Он сильный духом. Очень. На протяжении всей своей жизни все, чего он хотел, — это мира в этой стране, мира. Он всегда думает о спокойствии простого кыргызского народа», — отметила она.

Диана Асанова недоумевает: неужели действия ее отца не доказывают, что он человек закона? Она напомнила, что во время ошских событий в 2010 году он, будучи комендантом города, говорил, что ни одного выстрела не будет ни со стороны кыргызов, ни со стороны узбеков, что нам нужны мир и стабильность.

«Когда были беспорядки в городе, он разве выбирал себе кресло в «Белом доме»? Он был на страже порядка как всегда. Будучи и. о. министра ВД, в интервью сказал, что ему не важно это кресло, если ему скажут уйти, он уйдет. Он пришел, чтобы установить порядок, исключительно для этого», — напомнила дочь генерала.

«Сейчас суд определил папу в СИЗО-50, куда отправляют особо опасных преступников, рецидивистов, террористов и так далее. Письмо, в котором фигурировало его имя, как оказалось, было фальшивкой. Это очевидная подстава. Зачем вы (кто бы это ни был) это делаете? Неужели в нашей стране преступник тот, кто верит и следует закону?» — написала она.