Экс-прокурор задержан в Бишкеке по делу о подготовке захвата власти

В Бишкеке задержан бывший старший прокурор управления собственной безопасности и внутренних расследований Генпрокуратуры Кыргызстана. Как сообщили в Первомайском райсуде, он обвиняется в подготовке массовых беспорядков, насильственном захвате власти и создании организованной группы.

Суд заключил его под стражу до 9 января 2025 года.

Ранее по этому делу был задержан бывший замгенпрокурора Кубан Адыл уулу. Постановлением суда от 12 ноября он также арестован до 10 января 2025 года.

Известно, что в отношении бывшего чиновника возбуждены дела по статьям «Создание организованной группы или участие в ней», «Финансирование организованных групп и преступных сообществ», «Соучастие в преступлении», «Приготовление к преступлению» и «Насильственный захват власти» УК КР.