Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook

Милиция задержала мужчину, подозреваемого в призывах к свержению власти. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, во время мониторинга социальных сетей правоохранители выявили страничку в сети Facebook, где автор под именем «Берик Держинский» систематически публиковал негативные материалы в адрес руководства страны, призывающие к неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам с целью насильственного захвата власти.

Возбуждено дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР. В милиции сообщили, что проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в указанных публикациях содержатся признаки призывов к свержению или смене действующей власти и массовым беспорядкам.

Правоохранители установили личность владельца аккаунта. Им оказался 50-летний О.Б., у которого во время обыска обнаружили и изъяли удостоверение ОО «Движение «Элдик кенеш» и вещественные доказательства. Мужчину водворили в СИЗО.

На видео, распространенном ГУВД, можно увидеть, что задержание мужчины происходило с участием спецназа.