13:23
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК рассказали, кому и за что будут платить во время подготовки

Накануне ЦИК утвердила смету расходов в размере 592 миллионов 531 тысячи сомов на выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что она составлялась с учетом всех расходов, необходимых на открытие, техническое оснащение и функционирование нижестоящих избирательных комиссий (количество членов в одной избирательной комиссии установлено в пределах 13-15 человек). Общее количество членов ОИК и УИК составляет 31 тысячу 523 человека:

  • 36 ОИК — 540 человек,
  • 2 тысячи 435 УИК — 30 тысяч 527 человек;
  • 57 УИК (МИД) — 456 человек.

В смету заложена также оплата привлеченным специалистам групп технической поддержки (600 человек). Предусмотрено вознаграждение операторам автоматических считывающих устройств (АСУ), которых будет 2 тысячи 290 человек. Уточняется, что их число рассчитывается исходя из количества избирателей.

Кроме того, в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета 500 сомов в день, в день выборов и день, им предшествующий. Кормить будут членов ОИК и УИК, операторов идентификации, а также сотрудников МВД (4 тысячи 942 человека), которых привлекают для обеспечения безопасности и порядка.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207457/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Началось формирование избирательных комиссий за рубежом
В Новый год с новым парламентом. Оптимистичный прогноз Кайрата Маматова
Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК
Выборы-2021. ЦИК утвердил смету расходов
Выборы-2021. Еще два самовыдвиженца заявили об участии в кампании
Выборы-2021. Шесть партий не создали до сих пор избирательные фонды
Выборы-2021. ЦИК показала, как могут выглядеть бюллетени
Выборы-2021. Изменены границы избирательных участков в девяти округах
Выборы-2021. Глава ЦИК рассказала, почему введены открытые списки для партий
Выборы-2021. Партия и кандидат за нарушения могут быть сняты на любом этапе
Популярные новости
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021. Схемы и&nbsp;границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
17 сентября, пятница
13:22
Всемирный банк решил прекратить публикацию рейтинга Doing Business Всемирный банк решил прекратить публикацию рейтинга Doi...
13:18
Садыр Жапаров прибыл в комплекс «Кохи Навруз» для участия в саммите ШОС
13:15
В Бишкеке неизвестные сожгли, зарезали и застрелили 30 собак и кошек
13:10
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, кому и за что будут платить во время подготовки
12:51
Отношения между КНР и КР сохраняют хорошую динамику устойчивого развития — посол