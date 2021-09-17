Выборы-2021. В ЦИК рассказали, кому и за что будут платить во время подготовки

Накануне ЦИК утвердила смету расходов в размере 592 миллионов 531 тысячи сомов на выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что она составлялась с учетом всех расходов, необходимых на открытие, техническое оснащение и функционирование нижестоящих избирательных комиссий (количество членов в одной избирательной комиссии установлено в пределах 13-15 человек). Общее количество членов ОИК и УИК составляет 31 тысячу 523 человека:

36 ОИК — 540 человек,

2 тысячи 435 УИК — 30 тысяч 527 человек;

57 УИК (МИД) — 456 человек.

В смету заложена также оплата привлеченным специалистам групп технической поддержки (600 человек). Предусмотрено вознаграждение операторам автоматических считывающих устройств (АСУ), которых будет 2 тысячи 290 человек. Уточняется, что их число рассчитывается исходя из количества избирателей.

Кроме того, в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета 500 сомов в день, в день выборов и день, им предшествующий. Кормить будут членов ОИК и УИК, операторов идентификации, а также сотрудников МВД (4 тысячи 942 человека), которых привлекают для обеспечения безопасности и порядка.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.