Выборы-2021. ЦИК показала, как могут выглядеть бюллетени

ЦИК продемонстрировала образцы избирательных бюллетеней. Отмечается, что текст и форму утвердят до 3 ноября.

В бюллетене по одномандатным округам будут указаны фамилия, имя и отчество кандидата, а справа — квадрат, где нужно поставить галочку.

В бюллетене по единому избирательному округу голосующему нужно выбрать партию (квадрат справа) и снизу кандидата из состава этой партии, указав галочку в квадрате с его порядковым номером.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.