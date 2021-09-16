В Душанбе пройдут саммиты ОДКБ и ШОС

Саммиты сразу двух международных объединений — Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — открываются в четверг в столице Таджикистана. Об этом сообщает таджикское агентство «Ховар».

16 и 17 сентября в столице Таджикистане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейный — двадцатый — саммит ШОС под председательством президента страны Эмомали Рахмона. В этом году Таджикистан председательствует в обеих организациях.

Главы большинства стран — участниц объединений прибудут в столицу Таджикистана и выступят на мероприятиях очно. Такое решение, в частности, приняли лидеры Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Туркмении, Узбекистана, а также главы ШОС и Исполкома Региональной антитеррористической структуры. Некоторые руководители государств поучаствуют в саммитах по видеосвязи. Так, президент России Владимир Путин во вторник заявил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом в его окружении. С учетом этого он будет принимать дистанционное участие в мероприятиях, проходящих в Душанбе. Лидеры Индии, Китая, Монголии и генеральный секретарь ООН также будут участвовать во встречах в формате видеоконференции.

На сессии Совета коллективной безопасности лидеры стран ОДКБ, как предполагается, обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств организации, отмечается на ее сайте.

Обстановка в Афганистане станет одной из центральных тем и другого мероприятия — XX саммита ШОС. Он также откроется в четверг, однако основные мероприятия пройдут во второй день его работы — в пятницу.

Так, 17 сентября состоится заседание Совета глав государств — членов ШОС, посвященное двадцатилетию создания организации. Ожидается, что лидеры также рассмотрят итоги работы объединения и перспективы дальнейшего взаимодействия. На повестке дня будут и вопросы, связанные с пандемией и преодолением ее последствий.

Первую общую встречу лидеры стран ОДКБ и ШОС, как ранее сообщил МИД Таджикистана, также проведут в Душанбе 17 сентября под председательством президента республики.