Выборы-2021. За рубежом планируют открыть 57 избирательных участков

За рубежом планируют открыть 57 избирательных участков. Об этом на заседании ЦИК сообщил руководитель отдела по международному сотрудничеству Центризбиркома Арсланбек Уметалиев.

По его словам, ранее МИД представил список избирательных участков. «В него включены 57 городов в 28 странах мира. Это впервые для нашей избирательной практики такое количество участков за рубежом. Например, на досрочных выборах президента и референдуме за пределами страны было 48 участков», — сказал он.

Арсланбек Уметалиев добавил, что новые УИК планируется образовать в городах: Казани, Краснодаре, Самаре, Хабаровске и Томске, Нью-Йорке, Чикаго, Анталии и Кальяри.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.