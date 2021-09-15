Выборы-2021. С определением результатов проблем не возникнет

В ЦИК заверили, что с определением результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша проблем не возникнет. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По данным Центризбиркома, на участках будут установлены две АСУ. Избиратель на руки, соответственно, получит два бюллетеня. В одном будут указаны имена и фамилии кандидатов-одномандатников — тех, кто идет в порядке самовыдвижения и выдвинутых партиями. По каждому округу отдельно. В другом бюллетене будут названия политорганизаций и порядковые номера кандидатов, идущих по списку от 1 до 54.

«Систему голосования по одномандатникам мы опробовали на местных выборах в айыльные кенеши. Что касается партий, то пройдут те, кто преодолеет 5-процентный барьер. В списке кандидатов сначала будут по рейтингу считать женщин, которых в составе ЖК должно быть не менее 30 процентов. Пройдут те, кто среди баллотирующихся женщин наберет большинство. Программа для определения итогов преференциального голосования готовится», — подчеркнул член ЦИК Кайрат Маматов.

Предварительные результаты станут известны в течение 40-45 минут после закрытия участков.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.