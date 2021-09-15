По 68 детей в классе. Депутат призвала Минобразования заняться проблемами школ

Депутат Наталья Никитенко написала на своей странице в Facebook о плачевном состоянии образования и науки в стране. Она отметила, что профильное ведомство занято чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями.

По ее словам, новости в СМИ о состоянии учебных заведений удручают.

«Учительница провалилась под пол, на студентов и родителей упала люстра, вместо контейнерной школы построили школу без входа. В первом и в третьем классах есть по 68 учеников. Есть классы, где учатся 52 ребенка. А есть и классы всего с двумя учениками (школа расположена в регионе, где именно, не уточняется). В среднем в государственных школах учатся по 49 человек. 24.kg пишет о нехватке 2 тысяч педагогов в школах страны. Острая нехватка учебников. Большинство школ не оборудованы туалетами, канализацией и водоснабжением. В стране 245 аварийных школ, огромное количество школ нуждается в расширении, капитальном ремонте. В одной из школ учителя просят поставить юрты! На дворе 21 век», — пишет Наталья Никитенко.

Чем озабочено Министерство образования? Не угадали! Новым законом об образовании. Это сейчас горит? Или хочется войти в историю? Так скоро истории не останется. Наталья Никитенко

Депутат добавила, что в Кыргызстане вместо школ строят новые здания ГКНБ и делают «пошловатый» ремонт здания МВД, и находят на это спонсоров. «Все последние властители строят дома для сотрудников ГНКБ, МВД и Минобороны. Надо, конечно, но ни разу не одного из них они не защитили. Ну давайте выделять в этих домах квартиры учителям! Сколько ГКНБ собрала «отрыгнутового» имущества. Почему-то правда, в этих квартирах живут заместители министров, а не учителя и врачи. Давайте им дадим», — предложила Наталья Никитенко.

Она попросила власти обратить внимание на социальную сферу, чтобы не войти в историю человечества вместе с движением «Талибан» как уничтожители культуры и образования.