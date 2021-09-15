11:37
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Власть

По 68 детей в классе. Депутат призвала Минобразования заняться проблемами школ

Депутат Наталья Никитенко написала на своей странице в Facebook о плачевном состоянии образования и науки в стране. Она отметила, что профильное ведомство занято чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями.

По ее словам, новости в СМИ о состоянии учебных заведений удручают.

Читайте по теме
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане

«Учительница провалилась под пол, на студентов и родителей упала люстра, вместо контейнерной школы построили школу без входа. В первом и в третьем классах есть по 68 учеников. Есть классы, где учатся 52 ребенка. А есть и классы всего с двумя учениками (школа расположена в регионе, где именно, не уточняется). В среднем в государственных школах учатся по 49 человек. 24.kg пишет о нехватке 2 тысяч педагогов в школах страны. Острая нехватка учебников. Большинство школ не оборудованы туалетами, канализацией и водоснабжением. В стране 245 аварийных школ, огромное количество школ нуждается в расширении, капитальном ремонте. В одной из школ учителя просят поставить юрты! На дворе 21 век», — пишет Наталья Никитенко.

Чем озабочено Министерство образования? Не угадали! Новым законом об образовании. Это сейчас горит? Или хочется войти в историю? Так скоро истории не останется.

Наталья Никитенко

Депутат добавила, что в Кыргызстане вместо школ строят новые здания ГКНБ и делают «пошловатый» ремонт здания МВД, и находят на это спонсоров. «Все последние властители строят дома для сотрудников ГНКБ, МВД и Минобороны. Надо, конечно, но ни разу не одного из них они не защитили. Ну давайте выделять в этих домах квартиры учителям! Сколько ГКНБ собрала «отрыгнутового» имущества. Почему-то правда, в этих квартирах живут заместители министров, а не учителя и врачи. Давайте им дадим», — предложила Наталья Никитенко.

Она попросила власти обратить внимание на социальную сферу, чтобы не войти в историю человечества вместе с движением «Талибан» как уничтожители культуры и образования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207114/
просмотров: 686
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане остается актуальной угроза снижения охвата образованием
Коррупция, устаревшие специальности и методы преподавания мешают развитию вузов
За последние годы число педагогов в школах выросло, а в вузах снизилось
В Кыргызстане разработали новый закон об образовании
В Кыргызстане девушки учатся дольше, а парни раньше получают профессию
30 лет независимости. Врачи и учителя не элита, а про спорт и культуру забыли
Академии «Алтын туйун» присвоен статус национальной
Депутат Наталья Никитенко предлагает властям перейти уже от стихов к прозе жизни
Евросоюз готов помочь финансово реформированию образования в Кыргызстане
Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021. Схемы и&nbsp;границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
Владимир Путин не&nbsp;приедет в&nbsp;Душанбе Владимир Путин не приедет в Душанбе
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
11:34
Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопаснос...
11:31
Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»
11:25
COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане провели более 1,8 миллиона тестов
11:12
Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник
11:08
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении