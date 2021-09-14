Часы и деньги. Садыр Жапаров наградил победителей Армейских международных игр

Садыр Жапаров наградил победителей VII Армейских международных игр. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По их данным, глава государства высоко оценил победу военных, которые наряду со спортсменами, добившимися высоких результатов на Олимпийских летних играх в Токио, преподнесли таким образом подарок к 30-летию независимости Кыргызстана.

Фото администрации президента. Садыр Жапаров наградил победителей VII Армейских международных игр

«Армейские международные игры на протяжении последних нескольких лет проводятся во многих странах мира. Этот военный вид спорта — игра для отважных, сильных и храбрых людей, избравших почетную и ответственную профессию и всегда готовых защищать народ и родину. Игры стали своеобразной Международной олимпиадой для военнослужащих. Наши танкисты соревновались с командами из восьми государств, а десантники — из 12 стран. В результате на международной арене возвысился флаг Кыргызстана, и достойные потомки Манаса Великодушного вновь оказались на высоком пьедестале», — цитирует пресс-служба президента.

Садыр Жапаров вручил военнослужащим именные часы. Участникам соревнований «Танковый биатлон» и «Десантный взвод» из резервного фонда главы государства выделено 1 миллион 880 тысяч сомов в качестве денежного вознаграждения за победу в соревнованиях.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в ответственной работе по защите родины.

Отметим, что VII Армейские международные игры прошли с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Соревнования проходили одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. В них участвовали более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 государств.