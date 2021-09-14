Часы и деньги. Садыр Жапаров наградил победителей Армейских международных игр

Садыр Жапаров наградил победителей VII Армейских международных игр. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По их данным, глава государства высоко оценил победу военных, которые наряду со спортсменами, добившимися высоких результатов на Олимпийских летних играх в Токио, преподнесли таким образом подарок к 30-летию независимости Кыргызстана.
«Армейские международные игры на протяжении последних нескольких лет проводятся во многих странах мира. Этот военный вид спорта — игра для отважных, сильных и храбрых людей, избравших почетную и ответственную профессию и всегда готовых защищать народ и родину. Игры стали своеобразной Международной олимпиадой для военнослужащих. Наши танкисты соревновались с командами из восьми государств, а десантники — из 12 стран. В результате на международной арене возвысился флаг Кыргызстана, и достойные потомки Манаса Великодушного вновь оказались на высоком пьедестале», — цитирует пресс-служба президента.
Садыр Жапаров вручил военнослужащим именные часы. Участникам соревнований «Танковый биатлон» и «Десантный взвод» из резервного фонда главы государства выделено 1 миллион 880 тысяч сомов в качестве денежного вознаграждения за победу в соревнованиях.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в ответственной работе по защите родины.
Отметим, что VII Армейские международные игры прошли с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, России, Сербии и Узбекистана. Соревнования проходили одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. В них участвовали более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 государств.