В Гяндже стартовали III Игры стран СНГ: 126 кыргызстанцев поборются за медали

Торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ прошла в Гяндже. Местом проведения мероприятия стал введенный накануне в эксплуатацию новый стадион, сообщили организаторы.

Официальная церемония открытия началась с поднятия Государственного флага Азербайджана, после чего стартовал парад участников Игр.   

Всего в Играх стран СНГ принимают участие около 2 тысяч 400 спортсменов из стран Содружества, а также с Кубы, из Кувейта, Омана, Пакистана и Турции.

Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов зачитал обращение генсекретаря Сергея Лебедева к организаторам, участникам и гостям и выразил уверенность в том, что Игры оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению сотрудничества. Церемония продолжилась театрализованным представлением, дрон-шоу и фейерверком.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграют 505 комплектов медалей.

Напомним, I Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года.

Кыргызстан представлен 126 спорстменами.
