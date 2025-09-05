14:38
В Кыргызстане стартовали XXIV Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС

В Кыргызстане стартовали XXIV Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Уточняется, что соревнования проходят с 4 по 12 сентября на побережье озера Иссык-Куль под девизом «Азия — регион содружества и мира».

Программа включает как традиционные, так и национальные виды спорта: армрестлинг, стритбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, легкую атлетику, мини-футбол, мас-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, национальные конкурсы бука тартыш и оордуктарды ташуу, борьбу кыргыз курош, пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжное регби, пляжное самбо, пляжную борьбу, сумо, алыш на поясах, борьбу ссирым, а также легкоатлетические забеги среди мужчин и женщин.

В Играх принимают участие спортсмены-любители из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Китая, Индии и Монголии.

Иссык-Кульские игры традиционно проводятся под эгидой и при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.
