Общество

Правительственные акселераторы. Адылбек Касымалиев наградил ряд госслужащих

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев объявил благодарность ряду представителей государственных органов по итогам реализации реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы».

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в рамках данной программы проведены реформы по четырем направлениям:

  • упрощение процедуры получения медицинской справки, необходимой для водительского удостоверения;
  • упрощение процедуры получения специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • упрощение процессов медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью через цифровые решения;
  • упрощение процесса выдачи разрешений на строительство.

«Каждая проведенная реформа вносит значимый вклад в развитие государства. Наша главная цель — показать нашим гражданам результаты изменений в реальной жизни уже сегодня. За каждым изменением стоит чей-то упорный труд, преданность делу и ответственность. Команды работали сплоченно, показали эффективность и достигли поставленных целей», — сказал глава кабмина.
