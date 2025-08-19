Правительственные акселераторы. Адылбек Касымалиев наградил ряд госслужащих

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев объявил благодарность ряду представителей государственных органов по итогам реализации реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы».

упрощение процедуры получения медицинской справки, необходимой для водительского удостоверения;

упрощение процедуры получения специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

упрощение процессов медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью через цифровые решения;

упрощение процесса выдачи разрешений на строительство.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в рамках данной программы проведены реформы по четырем направлениям:

«Каждая проведенная реформа вносит значимый вклад в развитие государства. Наша главная цель — показать нашим гражданам результаты изменений в реальной жизни уже сегодня. За каждым изменением стоит чей-то упорный труд, преданность делу и ответственность. Команды работали сплоченно, показали эффективность и достигли поставленных целей», — сказал глава кабмина.