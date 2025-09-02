18:13
Общество

Министерство науки КР приостановило вручение ведомственных наград до 2026 года

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики приостановило поощрение ведомственными наградами до 1 января 2026 года.

По данным пресс-службы ведомства, решение принято в связи с образованием нового министерства, необходимостью детальной проработки порядка награждения и приведения его в соответствие с современными стандартами управления.

«Также это позволит провести комплексный анализ ранее выданных ведомственных наград, оценить их эффективность и прозрачность, а также определить направления совершенствования практики награждений», — добавили в министерстве.
