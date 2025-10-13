14:53
Президент Египта присвоил Трампу высшую государственную награду — орден Нила

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить главе США Дональду Трампу высшую государственную награду арабской республики — орден Нила. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера.

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что орден присужден в знак признания вклада Дональда Трампа в урегулирование палестино-израильского конфликта.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил представить главу Соединенных Штатов Дональда Трампа к ордену Нила в знак признания его значительного вклада в поддержку мирных усилий, снятие напряженности в конфликте и, в частности, за его решающую роль в прекращении войны в Газе», — говорится в сообщении.

Орден Нила учрежден в 1915 году и вручается как египтянам, так и иностранным гражданам за заслуги перед арабской республикой. Его кавалерами в свое время стали королева Великобритании Елизавета II, 125-й император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, а также советские космонавты Юрий Гагарин, Андриян Николаев и Валентина Терешкова.

Напомним, сегодня ХАМАС освобождает израильских заложников, которые находились в плену два года. Сегодня же в Египте пройдет международный саммит, посвященный прекращению войны в секторе Газа и послевоенному урегулированию.

Встреча состоится в курортном городе Шарм-эш-Шейхе и соберет лидеров более чем 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Саммит будут совместно модерировать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. Организаторы надеются утвердить достигнутые на предыдущих переговорах договоренности о первой фазе перемирия между Израилем и ХАМАС.

Документ предусматривает постепенное прекращение огня, обмен заложниками, отвод израильских войск из ряда районов Газы и начало гуманитарного восстановления.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.
