Electronic Arts объявила о закрытии игры The Sims Mobile в январе 2026 года

Electronic Arts анонсировала полное прекращение поддержки и закрытие мобильной игры The Sims Mobile. Финальная дата отключения серверов назначена на 20 января 2026 года, сообщается на официальном сайте компании.

Поддержка проекта была фактически свернута еще в январе 2024 года, когда в игре прекратили появляться новые события. Процесс завершения работы над The Sims Mobile пройдет поэтапно.

20 октября для игры вышло последнее обновление, которое лишила пользователей возможности совершать любые внутриигровые покупки. В качестве компенсации разработчики предоставили игрокам неограниченный запас «энергии», необходимой для выполнения действий симами.

На следующий день симулятор удалили из каталогов App Store и Google Play. Тем не менее пользователи, успевшие загрузить игру ранее, смогут продолжать ею пользоваться до полного отключения.

Дальнейшее упрощение коснется внутриигрового контента: 6 января все элементы для кастомизации персонажей и строительства станут полностью бесплатными. Ровно через две недели после этого, 20 января, серверы будут окончательно отключены. Поскольку The Sims Mobile сильно зависит от постоянного подключения к онлайн-сервисам, после деактивации серверов игра станет недоступной.

The Sims Mobile была запущена в 2018 году. Разработкой студия Maxis занималась лишь до 2019 года, после чего управление проектом перешло команде из Slingshot.
