Кыргызстан и Казахстан отказались от проведения Игр стран СНГ в 2027 году. Совет по физической культуре и спорту стран Содружества выступил с предложением другим государствам рассмотреть возможность проведения соревнований.

29 сентября в Гяндже в рамках Игр стран СНГ проходило заседание Совета по физической культуре и спорту участников Содружества независимых государств. В соответствии с положением об Играх стран СНГ решение о месте и сроках их проведения принимается по согласованию с принимающим государством. Игры, как правило, проводятся поочередно в государствах СНГ в порядке алфавита. Ранее исполнительный комитет СНГ направил запросы и предложения о проведении четвертых Игр стран СНГ в правительства Казахстана и Кыргызстана. Однако представители сообщили, что их страны не имеют возможности провести у себя в 2027 году Игры стран СНГ.

Казахстан отказался от Игр стран СНГ — 2027 по причине того, что годом ранее эта страна станет местом проведения масштабных спортивных мероприятий, включая «Игры будущего».

А Кыргызстан не сможет провести у себя Игры СНГ в 2027 году по финансовым соображениям.

«Проведение Всемирных игр кочевников и других крупномасштабных государственных соревнований влечет значительную нагрузку на республиканские и местные бюджеты в 2026 году. Спортивные объекты международного стандарта по целому ряду спортивных дисциплин отсутствуют в Кыргызстане, либо находятся на стадии строительства. В преддверии летних Олимпийских игр 2028 года все государства мира будут активно принимать участие в международных лицензионных турнирах и чемпионатах мира для обеспечения выхода спортсменов на Олимпиаду США. В этой связи основные средства будут направляться на организацию сборов и участие в лицензионных соревнованиях спортсменов соответствующей возрастной категории. Таким образом, Кыргызская Республика не сможет провести Игры СНГ на должном уровне в 2027 году», — рассказал посол КР в Азербайджане Максат Мамытканов.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграют 505 комплектов медалей.

Напомним, I Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года.

Кыргызстан представлен 126 спортсменами.