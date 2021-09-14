09:30
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца Атамаша Дурсунова. Он намерен баллотироваться по Иссык-Атинскому округу № 30 на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть до 18.00 13 октября.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны предоставить в Центризбирком не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах поступило от экс-главы ЦИК Акылбека Сариева и экс-нардепа ЖК Арсланбека Малиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206981/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Еще один кандидат заявил о самовыдвижении
Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Выборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров
Выборы-2021. Что нужно знать для выдвижения по одномандатному округу
Выборы-2021. Схемы и границы округов готовы. Кандидаты могут подавать заявки
Выборы-2021. Бюллетени изготовят до 21 ноября
Выборы-2021. Появились предварительные списки избирателей
Выборы-2021. ЦИК просит партии и кандидатов не нарушать сроки агитации
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана пригласила международных наблюдателей
Выборы-2021. Как открытые списки молодежную и женскую квоты похоронят
Популярные новости
Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
Осужденный по&nbsp;делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в&nbsp;больницу Осужденный по делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в больницу
Бизнес
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
14 сентября, вторник
09:26
Убийство Айзады. Приговор обвиняемым вынесут сегодня Убийство Айзады. Приговор обвиняемым вынесут сегодня
09:23
На реконструкцию Ошского драматического театра потратят $5 миллионов
09:21
Мусорные площадки Бишкека нанесут на электронную карту
09:17
Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК
09:09
Дело Мелиса Аспекова. Адвокат настаивает на проведении медицинской экспертизы