По итогам заседания кыргызско-турецкой межправкомиссии подписано пять документов

По итогам 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписаны следующие документы:
- меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Турции в горнодобывающей сфере;
- меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Турции о сотрудничестве в области окружающей среды;
- меморандум о взаимопонимании между Национальным статистическим комитетом Кыргызстана и Статистическим институтом Турции по сотрудничеству в сфере статистики;
- меморандум о взаимопонимании между Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики и финансов и Агентством по халяль-аккредитации Турции;
- протокол 10-го заседания межправительственной комиссии «Турция — Кыргызстан» по торгово-экономическому сотрудничеству.