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Власть

По итогам заседания кыргызско-турецкой межправкомиссии подписано пять документов

По итогам 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписаны следующие документы:

  • меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Турции в горнодобывающей сфере;
  • меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Турции о сотрудничестве в области окружающей среды;
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным статистическим комитетом Кыргызстана и Статистическим институтом Турции по сотрудничеству в сфере статистики;
  • меморандум о взаимопонимании между Кыргызским центром аккредитации при Министерстве экономики и финансов и Агентством по халяль-аккредитации Турции;
  • протокол 10-го заседания межправительственной комиссии «Турция — Кыргызстан» по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206767/
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