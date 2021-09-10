СУАР КНР окажет Кыргызстану гуманитарную помощь в виде СИЗ и продовольствия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь встретилась с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым. Стороны обменялись мнениями по углублению китайско-кыргызских отношений и предоставлению гумпомощи от СУАР КНР для КР. Об этом сообщает МИД.

По словам главы дипмиссии Китая, будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером Кыргызстана, КНР всегда намерена оказать кыргызским партнерам поддержку и посильную помощь для продвижения социально-экономического развития. В поддержку кыргызской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и улучшении благосостояния кыргызского народа Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР готов в ближайшее время предоставить КР гуманитарную помощь в виде СИЗ и продовольствия, включая 1 тысячу 500 тонн пшеницы и противоэпидемические материалы.

Руслан Казакбаев отметил, что Кыргызстан и Китай являются друг для друга искренними и надежными соседями и партнерами. КР готова поддержать с китайской стороной тесные связи по техническим вопросам транспортировки и получения гумпомощи.