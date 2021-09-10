Улукбек Марипов назвал Турцию стратегическим партнером

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов встретился с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем, прибывшим в страну для участия в заседании Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Кыргызская Республика рассматривает Турецкую Республику как стратегического партнера, с которым нас объединяют давние исторические и культурные связи, религия и язык, братские и дружеские отношения. В этом году установлению дипломатических отношений между двумя государствами исполнилось 30 лет. Уверен, что заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии пройдет успешно и мы достигнем хороших результатов», — сказал Улукбек Марипов.

Глава Кабмина отметил, что Турецкая Республика является одним из крупных торгово-экономических партнеров республики.

«Я считаю, что необходимо приложить усилия для доведения уровня товарооборота между нашими странами до $1 миллиарда. Для реализации перспективных средних и малых проектов мы предлагаем создать инвестиционный фонд», — сказал он.

Улукбек Марипов также отметил развивающееся сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.

Он поблагодарил правительство Турции за оказываемую помощь в преодолении последствий пандемии коронавирусной инфекции и предоставленные на днях 150 тысяч доз вакцины. Кроме того, в Бишкеке функционирует кыргызско-турецкая больница, в рамках соглашения по которой будет оказана поддержка в повышении квалификации медицинских специалистов.

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай в свою очередь выразил признательность за теплый прием и отметил поступательное развитие двусторонних отношений в различных направлениях.

«Кыргызская Республика является для нас стратегическим партнером, мы братские народы. Есть цель — довести уровень товарооборота между нашими странами до $1 миллиарда и мы готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику», — сказал он, подчеркнув важность углубления стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес и имеющих социально-экономический потенциал.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по вопросам выделения квот на обучение кыргызских студентов в турецких университетах медицинской направленности, возобновления ежегодного предоставления квоты для лечения 150 кыргызстанцев в больницах Турецкой Республики на безвозмездной основе, увеличения сроков нахождения граждан двух стран на территории республик, а также снижения стоимости разрешительных документов для трудовой деятельности на паритетной основе.