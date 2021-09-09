Глава МИД и спецпредставитель ЕС обсудили реформы и совместные планы

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с новоназначенным специальным представителем Европейского союза в Центральной Азии Тери Хакала в рамках ее первого визита в Кыргызстан в новом качестве. Об этом сообщает департамент информации Министерства иностранных дел.

Руслан Казакбаев рассказал о текущей внутриполитической ситуации в стране в контексте проходящих реформ и выборных процессов. Ознакомил с основными приоритетами внешней политики страны. Тери Хакала отметила необходимость интенсификации двустороннего диалога. Спецпредставитель также выразила готовность Европейского союза продолжать оказывать поддержку Кыргызстану в проводимых в стране реформах.

Стороны обсудили совместные планы по организации визитов на высоком и высшем уровнях, вопрос подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также проектно-программную деятельность ЕС в КР и регионе. Затронули они и запланированное проведение форума Европейский союз — Центральная Азия 5 ноября 2021 года.

«Были также обсуждены вопросы безопасности в Центральной Азии, включая ситуации на приграничной территории КР-РТ и в Афганистане. Европейский дипломат высоко оценила дипломатичный подход КР к устранению разногласий и приветствовала решение официальных властей Кыргызстана о выдаче 500 виз афганским студентам. Отдельно был обсужден вопрос совместной борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, включая вопрос вакцинации населения», — говорится в сообщении.