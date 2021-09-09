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Власть

Президент возложил цветы к памятнику Касыму Тыныстанову

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Касыму Тыныстанову

Президент Садыр Жапаров сегодня возложил цветы к памятнику кыргызскому профессору, поэту, основоположнику кыргызской письменности, выдающемуся государственному деятелю Касыму Тыныстанову, установленному в его родовом селе Чырпыкты Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

В этом году на республиканском уровне проходят юбилейные мероприятия в честь 120-летия известных выдающихся личностей Кыргызстана, в числе которых Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусеин Карасаев.

Садыр Жапаров пообщался с местными жителями, среди которых были и родственники Касыма Тыныстанова, в том числе его правнук.

Старейшины села выразили свою поддержку проводимой государственной политике, пожелали главе государства успехов в реализации государственных программ и проводимых реформ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206549/
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