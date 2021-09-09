В Кыргызстан прибыла спецпредставитель Европейского союза

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Терхи Хакала прибыла сегодня в Кыргызстан. Это ее первый визит в страну после вступления в должность 1 июля.

Терхи Хакала встретится с руководством Кыргызстана, включая первого заместителя председателя кабинета министров Азиза Аалиева, министра иностранных дел Руслана Казакбаева, заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова и омбудсмена Токона Мамытова.

Стороны обсудят сотрудничество между ЕС и Кыргызстаном, предстоящие мероприятия в рамках политического диалога, политические процессы в Кыргызстане, включая предстоящие парламентские выборы.

Будут обговорены вопросы регионального сотрудничества между ЕС и Центральной Азией — Форум гражданского общества и Экономический форум. Стороны обменяются мнениями о событиях в регионе и ситуации в Афганистане.

В Бишкеке посол Терхи Хакала также встретится с дипломатами, включая послов стран ЕС.