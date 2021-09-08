Беспорядки в Бишкеке. Депутат напомнил о том, кто был на площади 5-6 октября

Прослушка депутатов и активистов велась в рамках уголовного дела по событиям 5-6 и 9 октября. Об этом на заседании парламента заявил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.
При этом, по его словам, он не знает, вызывали ли на допрос главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Депутат Дастан Бекешев напомнил, что 5 октября Камчыбек Ташиев тоже был на площади. «Я лично здоровался с ним. Выступал он там даже. Как так получилось? Попробуйте вызвать Ташиева на допрос, завтра же уволены будете. Вы же это знаете. Я не слышал, чтобы Садыр Жапаров вызывался, но утром 6 октября он был на площади. Я просто понять не могу, как вы возбуждаете по факту уголовное дело и прослушиваете тех людей, кто не занимался захватом и переворотом. Если вы предъявляете «Захват власти», тогда надо возвращать Сооронбая Жээнбекова, получается?» — возмутился он.
Ранее политики и юристы обратились к главе государства Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.