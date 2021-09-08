Беспорядки в Бишкеке. Депутат напомнил о том, кто был на площади 5-6 октября

Прослушка депутатов и активистов велась в рамках уголовного дела по событиям 5-6 и 9 октября. Об этом на заседании парламента заявил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

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При этом, по его словам, он не знает, вызывали ли на допрос главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что 5 октября Камчыбек Ташиев тоже был на площади. «Я лично здоровался с ним. Выступал он там даже. Как так получилось? Попробуйте вызвать Ташиева на допрос, завтра же уволены будете. Вы же это знаете. Я не слышал, чтобы Садыр Жапаров вызывался, но утром 6 октября он был на площади. Я просто понять не могу, как вы возбуждаете по факту уголовное дело и прослушиваете тех людей, кто не занимался захватом и переворотом. Если вы предъявляете «Захват власти», тогда надо возвращать Сооронбая Жээнбекова, получается?» — возмутился он.

Ранее политики и юристы обратились к главе государства Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.