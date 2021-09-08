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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Глава ЦИК похвалила МВД: Есть воля искоренить подкуп и админресурс

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова похвалила МВД за оперативное реагирование на нарушения на местных выборах 11 апреля и на повторных 11 июля.

По ее словам, по сравнению с кампанией в октябре 2020 года сейчас заметна политическая воля — искоренить грубые нарушения, такие как подкуп и админресурс.

Нуржан Шайлдабекова очень надеется, что в ходе этого предвыборного марафона сотрудники правоохранительных органов не будут проявлять избирательность.

Голоса могут быть аннулированы и после выборов, если факт нарушений, повлиявших на волеизъявление, подтвердится.

Кроме того, глава ЦИК отметила, что, если в подкупе, админресурсе, давлении на избирателя будет уличен кандидат в списке той или иной партии, его голоса ликвидируются. Но на саму политорганизацию эти санкции не распространяются.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206457/
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