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Власть

Депутат возмущен, что ОТРК необъективно освещает рост цен на бензин

Сегодня на заседании парламента депутат Абдывахап Нурбаев раскритиковал директора ОТРК за то, что канал необъективно освещает рост цен на бензин и продукты.

Председатель наблюдательного совета ОТРК Кубат Болотканов признал, что канал действительно не показывает ситуацию в стране на 100 процентов.

«Если канал начнет попирать понятие «общественный», мы можем принять определенные меры к директору. Мы стараемся все показывать. Не могу сказать, что на 100 процентов, но все, что можно, показываем», — сказал Кубат Болотканов.

Глава ОТРК отметил, что канал «Ала-Тоо-24» освещает эту проблему и сравнивает цены с Россией, Казахстаном и Европой. «Мы говорим не про то, что у нас продукты дешевле, а о том, что и в мире цены растут», — сказал Бактияр Алиев.

Депутат Абдывахап Нурбаев спросил директора ОТРК Бактияра Алиева, почему канал не освещает рост цен на продукты и ГСМ.

«Почему у вас нет аналитических программ по этой проблеме? Почему вы не позвали ни одного чиновника, министра, премьер-министра? Если вы даете такую информацию, вы указываете на то, что у нас все дешево, но ведь у нас и зарплаты ниже почти в 10 раз. Вы не освещаете проблемы населения. Вы сидите открыв рты, говорите, что независимы. Все люди перешли на YouTube», — возмутился депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206412/
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