Ратифицировано соглашение с Международной ассоциацией развития о помощи 77 селам

Ратифицировано письмо-соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.

Документ принят Жогорку Кенешем 28 июля 2021 года.

Письмо-соглашение подписано для смягчения воздействия на социально-экономическую ситуацию, связанную с распространением пандемии COVID-19.

Сделано это будет путем улучшения экономических возможностей (финансирование объектов экономической инфраструктуры), расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи и гигиене в 77 целевых селах (финансирование объектов социальной инфраструктуры) 36 айыльных аймаков и пяти городах Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.