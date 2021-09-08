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Власть

Ратифицировано соглашение с Международной ассоциацией развития о помощи 77 селам

Ратифицировано письмо-соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.

Документ принят Жогорку Кенешем 28 июля 2021 года. 

Письмо-соглашение подписано для смягчения воздействия на социально-экономическую ситуацию, связанную с распространением пандемии COVID-19.

Сделано это будет путем улучшения экономических возможностей (финансирование объектов экономической инфраструктуры), расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи и гигиене в 77 целевых селах (финансирование объектов социальной инфраструктуры) 36 айыльных аймаков и пяти городах Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206364/
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