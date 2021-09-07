Президент Садыр Жапаров приехал на футбольный матч Кыргызстан — Бангладеш, который состоится на стадионе имени Долона Омурзакова. Информацию 24.kg подтвердил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

Помимо главы государства, на матче присутствуют госсекретарь Чолпонбек Абыкеев, заместитель руководителя администрации президента Акылбек Касымалиев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи аппарата президента Галина Байтерек.

Отметим, что сегодня сборная Кыргызстана играет с командой из Бангладеш в Кубке трех наций.

По информации Кыргызского футбольного союза, это пятая встреча двух команд. Все матчи выиграла сборная КР. В августовском рейтинге ФИФА Бангладеш занял 188-е место.

Напомним, 2 сентября команда «Ак-Шумкар» выиграла команду Палестины со счетом 1:0. В свою очередь футболисты Палестины оказались сильнее сборной Бангладеш.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября проходит международный турнир по футболу «Кубок трех наций». Это товарищеское соревнование впервые проводят в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.